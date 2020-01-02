Египет первым осудил решение парламента Турции одобрить отправку войск в Ливию

В заявлении внешнеполитического ведомства Египта говорится, что оно отрицательно скажется на стабильности в регионе. Каир также призвал мировое сообщество быстро отреагировать на действия Анкары.

Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что официальные власти Ливии просят его о помощи. В стране царит двоевластие. Еще в апреле глава Национальной ливийской армии Халифа Хафтар начал наступление на Триполи.