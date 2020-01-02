Джулиан Кастро, который планировал участвовать в президентской гонке в США, выбыл из борьбы

Единственный политик-демократ латиноамериканского происхождения, который планировал участвовать в президентской гонке в США, выбыл из борьбы. Это бывший министр жилищного строительства США Джулиан Кастро. Учитывая обстоятельства нынешней кампании он пришел к выводу, что его время еще не пришло.

Рейтинги Кастро были довольно низкими. О поддержке ему заявлял только 1% сторонников-демократов.