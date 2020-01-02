Сборная России по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

Она обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1.

Первый период в исполнении россиян и швейцарцев оказался крайне осторожным: наши хоккеисты имели несколько опасных моментов, в том числе одно попадание в штангу, но в основном нападение было долгим и позиционным. Швейцарцы также имели суперопасный момент, на котором российский вратарь Ярослав Аскаров едва успел переместиться и спас от добивания шайбы в пустые ворота. Все голы же в этой игре были забиты во втором периоде.

Сначала на добивании с левого края успешен оказался оставшийся без опеки Дмитрий Воронков. Однако почти в той же ситуации после неудачного для россиян вбрасывания швейцарец Гаэтан Жобен счет сравнял. Впрочем, под занавес отрезка красивейшими ударами в касание Александр Хованов и вновь Воронков увеличили преимущество, а в третьем периоде россияне его сохранили, несмотря на большое количество удалений.

Соперник России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею определится сегодня ночью — после того, как пройдут остальные четвертьфиналы.