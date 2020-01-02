Парламент Турции одобрил мандат на отправку турецких военнослужащих в Ливию

Инициатором принятия законопроекта был президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Власти Ливии официально запросили военную помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром на Триполи. Оно началось еще в апреле, каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами. В Ливии царит двоевластие.

Первой страной, которая осудила решение парламента Турции отправить войска в Ливию, стал Египет. В Каире считают, что Турция нарушает международные решения и резолюции Совбеза ООН.