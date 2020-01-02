Командующий иранскими ВМС обвинил США в попытке сорвать совместные военные учения России, Ирана и Китая

Контрадмирал Хосейн Хамзади утверждает, что американская сторона провела экстренное заседание, в ходе которого обсуждались способы срыва учений. Подробности он не привел.

Учения проходили в коцне декабря. Очередные совместные маневры пройдут в следующем году.