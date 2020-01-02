Три женщины, жительницы немецкого Крефельда, явились с повинной и признались в непредумышленном поджоге вольера

Три женщины, жительницы немецкого Крефельда, явились с повинной в полицию и признались в непредумышленном поджоге вольера с обезьянами в городском зоопарке. Пожар произошел в ночь на 1 января, погибли около 30-ти животных. Полиция обнаружила на месте ЧП остатки китайских фонариков, которые жители города запускали в небо в новогоднюю ночь. Подозреваемые — 60-летняя женщина и две ее совершеннолетние дочери. Им грозит крупный штраф или тюремное заключение сроком до 5-ти лет.

Гибель животных вызвала возмущение в городе. На счет зоопарка Крейфельда поступило около 4-х тысяч евро пожертвований.