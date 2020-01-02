Ливан получил от Интерпола запрос об аресте экс-главы Renault — Nissan Карлоса Гона

В Японии, откуда он сбежал, его обвиняют в финансовых махинациях и превышении должностных полномочий.

В ливанском Минюсте заверили, что прокуратура страны «будет выполнять свои обязанности». Эти слова главы ведомства, как отмечает Associated Press, указывают на то, что Гона могут допросить. При этом, министр подчеркнул, что между Ливаном и Японией нет договора об экстрадиции и исключил возможность его выдачи Токио.

О том, что Гон, который имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана, прибыл в Бейрут, стало известно во вторник. Сам бывший глава автомобильного альянса Renault – Nissan-Mitsubishi, ожидавший суда в Японии под подпиской о невыезде, объяснил свой побег недоверием к японской судебной системе. По его словам, он хочет избежать политического преследования. Японские СМИ сообщают, что официально выезд Гона из страны не был

зарегистрирован. Его адвокаты утверждают, что ничего не знали о планах своего доверителя, и что все его документы находятся у них. В то же время, власти Ливана сообщили, что Гон попал в страну законно по паспорту гражданина Франции.

Известно, что из Токио топ-менеджер улетел на частном самолете в Турцию, а оттуда уже на другом джете в Бейрут. В стамбульском аэропорте его перенесли из одного самолета в другой в закрытом ящике. Как пишет Bloomberg, это мог быть футляр для контрабаса. Предположительно, помощь в организации побега оказывали сотрудники частных охранных компаний Ливана и США.

Турецкие власти задержали семь человек, в том числе четырех пилотов бизнес-джетов. Их подозревают в пособничестве побегу.

Рекордный залог почти в 14 миллионов долларов, под который Гон был в марте отпущен на свободу, теперь будет конфискован японским государством.

Франция не будет экстрадировать Карлоса Гона, если он окажется на французской территории, — заявила государственный секретарь при министре экономики Аньес Панье-Рюнаше. Она подчеркнула, что Франция никогда не экстрадирует своих граждан.

Бывший глава «Ниссан» Карлос Гон будет вынужден переехать в Россию, где у него большие перспективы, — считает автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян.

В Японии Гона обвинили в сокрытии доходов и списании на «Ниссан» личных убытков. Речь идет о нескольких миллионах. Гон называет преследование несправедливым и политическим.