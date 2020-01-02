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18:10, 02 января 2020

«ГУЛАГУ.Нет» опубликовал видео избиения заключенных в СИЗО 4 города Анжеро-Сунженска Кемеровской области

Правозащитники направили заявления в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСИН и Минюст. Они требуют возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний
Между тем, в управлении ФСИН по Кемеровской области ТАСС сообщили, что виновные уже наказаны. Утверждается, что инцидент, запечатленный на видео произошел в СИЗО 4 в 2017 году, после чего Управлением собственной безопасности была проведена служебная проверка.



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