Запрещенное в РФ «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии 31 декабря

В результате атаки с применением холодного оружия погиб один полицейский.

О причастности запрещенной в России группировки «Исламское государство» к нападению в Ингушетии сообщил портал Site Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в интернете. Специалисты нашли в сети заявление ИГ, в котором радикалы берут на себя ответственность за атаку. При этом в сообщении исламистов говорится о двух погибших сотрудниках полиции, хотя официально сообщалось лишь об одной жертве из числа силовиков.

Нападение на пост ДПС на въезде в Магас произошло 31 декабря около шести часов вечера. Вооруженные ножами Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев убили инспектора ДПС Зелимхана Кокорхоева и ранили еще троих полицейских. Мизиев был убит ответным огнем, а второй нападавший, оказавшийся мастером спорта по армрестлингу, ранен и доставлен в больницу. Накануне он пришел в сознание и постепенно начал давать показания, передает «Интерфакс». Также Имагожев спрашивал, действительно ли его сообщник был застрелен.

После нападения ингушские силовики провели обыски в Назрани в домах подозреваемых. Также оперативники пришли в центр культурного развития в Магасе, где Имагожев работал охранником.

Между тем, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал силовиков за недостаточные меры безопасности. По его мнению, трагических последствий можно было избежать при надлежащем усилении мер безопасности. Сегодня стало известно о передаче дела о нападении в главк Следственного комитета по Северокавказскому федеральному округу.

По некоторым данным, перед нападением подозреваемые принесли присягу «Исламскому государству» и порвали свои паспорта, но официально эта информация не подтверждена.