Российский боксер Артур Бетербиев может отказаться от поединка с китайцем Мэном Фаньлуном

Непобедимый Чемпион не хочет проводить бой в Китае по политическим причинам.

Артура Бетербиева называют Хабибом в боксе – на профессиональном ринге он непобедим, причем все свои поединки заканчивал досрочно. В октябре Бетербиев отправил в технический нокаут украинца Александра Гвоздика и объединил титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF. Министр спорта Чечни Муса Ханариков высоко оценил значимость той победы.

Тогда, к слову, Артуру в Грозном устроили горячий прием. Бетербиева, уроженца Дагестана, приветствовали чеченской лезгинкой, а также подарком в виде нового автомобиля от Федераций бокса России и Чечни. Ключи от машины спортсмену вручил глава региона Рамзан Кадыров

Свою следующую защиту Бетербиев должен провести против обязательного претендента IBF Мэна Фаньлуня. Однако, по информации Boxing Scene, бой может не состоятся . Дело в том, что российский боксер, который исповедует ислам, недоволен притеснениями уйгуров — мусульманского населения Китая. И может отказаться боксировать на территории поднебесной.

Ранее Артур Бетербиев провел на профессиональном ринге 15 боев. И во всех одержал победы.

Если 34-летний россиянин откажется от боя, то, с большой долей вероятности, лишится своих поясов. А китайский боксер получит другого соперника.

Артур Бетербиев имеет полное право отказаться от боя в Китае, — такое мнение в эфире «Эха» высказал министр спорта Дагестана Магомед Магомедов.

В свою очередь, руководитель Федерации бокса России Умар Кремлев в интервью «Эху» не подтвердил информацию о том, что бой с участием Бетербиева может не состояться в Китае по политическим причинам.

Сам Бетербиев должен выступить с официальным заявлением в ближайшие дни.

Отказ от боя в Китае по политическим причинам может только положительно сказаться на карьере Бетербиева, — считает журналист, директор новостных программ телекомпании RTVI Екатерина Котрикадзе.

Котрикадзе также отметила, что в последнее время спортсмены все чаще говорят о серьезных мировых проблемах – в частности, теме насилия.

В прошедшем году было несколько случаев, когда критика действий китайских властей приводила к международным скандалам. Поводом для этого становились разные вещи.

Скандал с самыми дорогостоящими последствиями произошел четвертого октября. Тогда генеральный менеджер американской баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс» Дэрил Морэй опубликовал на своей странице в Твиттере пост в поддержку протестующих в Гонконге. В этой записи был призыв бороться за свободу и поддержать горожан. В те дни NBA проводила показательные матчи в Китае. После заявления спортивного функционера в срочном порядке отменили все пресс-конференции и сняли наружную рекламу этих игр. Тогда же китайские власти приняли решение, несмотря на многочисленные рекламные контракты, в принципе прекратить телетрансляции американской баскетбольной лиги, но этот запрет сняли через несколько дней.

Второй скандал, уже европейский, произошел 13-ого декабря. Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил написал о притеснениях уйгурских мусульман. У себя в твиттере спортсмен отметил, что власти на основании одних только религиозных взглядов загнали людей в лагеря и закрыли их школы. В ответ, в Китае полностью прекратили трансляции английского футбольного клуба «Арсенал», где играет Озил, а также перестали продавать атрибутику с его фамилией.

Также, уже на прошлой неделе, за притеснение мусульман Китай критиковал рэгбист из Новой Зеландии Сонни Билл Уилльямс. Он призвал подержать уйгуров и отметил, что сейчас многие организации специально не высказываются об этой проблеме, чтобы не потерять ценные контракты с КНР.

В Китае в свою очередь всю подобную критику называют атакой на суверенитет и единство страны. Там неоднократно отмечали, что люди, которые выступают против подобных действий КНР являются жертвами фейковых новостей.