Более 200—тысяч сирийцев направляются в сторону границы с Турцией, — утверждает Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, люди опасаются обострения обстановки в Идлибе – это последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции.

По мнению президента Турции, западные страны ничего не делают для решения миграционного кризиса.