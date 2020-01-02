По его словам, люди опасаются обострения обстановки в Идлибе – это последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции.
По мнению президента Турции, западные страны ничего не делают для решения миграционного кризиса.
Более 200—тысяч сирийцев направляются в сторону границы с Турцией, — утверждает Реджеп Тайип Эрдоган
По его словам, люди опасаются обострения обстановки в Идлибе – это последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции.