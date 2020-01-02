МИД Франции не комментирует информацию о том, что у Карлоса Гона был дубликат французского паспорта

МИД Франции не комментирует информацию о том, что у бывшего руководителя компании Ниссан Карлоса Гона был дубликат французского паспорта. Дипломаты рекомендовали адресовать вопросы японским властям.

Карлос Гон бежал из-под домашнего ареста в Японии в Ливан. По некоторым данным, он попал в Бейрут через Стамбул. Из-за побега экс-главы Ниссана в Турции задержаны семь человек.

В Японии Карлосу Гону предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от компании вознаграждения. Предприниматель все обвинения отрицает.