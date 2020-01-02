Один из нападавших на пост ДПС в Магасе арестован

Он находится в больнице под охраной. Как стало известно ТАСС, дело передано в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому округу.

Источник в правоохранительных органах утверждает, что напавший пришел в сознание и рассказал об обстоятельствах подготовки и совершении нападения.

Напомним, — преступление было совершено во вторник. В результате погиб один полицейский, трое пострадали. По некоторым данным, ответственность за нападение на пост ДПС взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».