Китайское руководство проводит в Синьцзяне репрессивную политику – политолог

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

«Китай проводит в Синьцзяне репрессивную политику, целью которой является жесткая ассимиляция местного населения. Естественно, все это встречает у местного населения сопротивление», — сказал он.

К.Котков пояснил, что Синьцзян стал полем для испытания китайской системы «социального кредита».

«Синьцзян стал полем для испытания системы «социальный кредит», которая должна в Китае в ближайшие годы развернуться уже на полную мощь. То есть везде стоят камеры, которые записывают, куда идет человек, что он покупает. Соответственно с поведением человека ему выставляются оценки. Многие уйгуры, которые жили в Китае, но были вынуждены мигрировать оттуда, прямо говорят, что уже сам факт, что у нас другая национальность, это нам уже идет в минус. В том числе, проводится политика переселения в Синьцзян этнических китайцев с целью выправить баланс в пользу государствообразующего народа», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что стратегия китайского руководства по ассимиляции национальных меньшинств нужна для того, чтобы " успешнее отвечать на внешние вызовы, которые могут быть брошены Китайской народной республике в 21 веке".