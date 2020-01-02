Украинский вице-премьер Кулеба: Украина еще не готова возвращаться к прямым поставкам газа из России

Украина еще не готова возвращаться к прямым поставкам газа из России и будет это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка, — считает украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба.

В интервью Интерфаксу он отметил, что Россия не должна использовать газ как элемент шантажа, как это было все предыдущие годы.

Украинский Нафтогаз считает 5-летинй контракт с Газпромом компромиссом, — заявил глава компании Андрей Кобалев

Напомним, — Москва и Киев подписали соглашение о транзите газа на ближайшие годы 30-го декабря.