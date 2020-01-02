Бельгия отказалась экстрадировать экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию

Суд Брюсселя, вопреки доводам Мадрида, признал его депутатскую неприкосновенность.

Дело Пучдемона и бывшего министра здравоохранения Каталонии Тони Комина прекращено. Как написал бывший глава региона в Твиттере, бельгийское правосудие признает их иммунитет евродепутатов и приостанавливает ордер на арест и экстрадицию. Решение принято в связи с тем, что оба политика были избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции «Свободные для Европы». Поэтому у них есть иммунитет. Правда, по закону, чтобы получить мандаты, необходимо принести присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Для этого им надо было лично явиться в Мадрид, где они объявлены в розыск. Они на церемонию присяги не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы. Избирком не признал это достаточным основанием для включения в список евродепутатов от страны.

Пучдемон и трое бывших членов его правительства уехали из Испании после референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Несколько его сторонников были приговорены к длительным срокам по обвинению в госизмене и организации мятежа.

Как ожидается 3 февраля суд Брюсселя рассмотрит вопрос об экстрадиции еще одного соратника Пучдемона — Луиса Пуча.