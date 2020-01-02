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17:02, 02 января 2020

Глава ливанского Минюста подтвердил факт получения от Интерпола ордера на арест бывшего главы Ниссана Карлоса Гона

По словам Альберта Серхана, прокуратура Ливана выполнит все свои обязанности. Карлоса Гона могут допросить уже на следующей неделе.
Между Ливаном и Японией нет договора об экстрадиции. Ранее стало известно, что Карлос Гон бежал из-под домашнего ареста.
Напомним, — в Японии его обвиняют, в частности, в том, что он не задекларировал должным образом вознаграждение более чем в 80 миллионов долларов.



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