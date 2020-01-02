Глава ливанского Минюста подтвердил факт получения от Интерпола ордера на арест бывшего главы Ниссана Карлоса Гона

По словам Альберта Серхана, прокуратура Ливана выполнит все свои обязанности. Карлоса Гона могут допросить уже на следующей неделе.

Между Ливаном и Японией нет договора об экстрадиции. Ранее стало известно, что Карлос Гон бежал из-под домашнего ареста.

Напомним, — в Японии его обвиняют, в частности, в том, что он не задекларировал должным образом вознаграждение более чем в 80 миллионов долларов.