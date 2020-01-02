Правозащитники представили доказательства избиения заключенных в одном из СИЗО в Кемеровской области

Они требуют провести проверку и наказать виновных в издевательствах.

В распоряжении правозащитников оказалась двухминутная видеозапись обысков, проведенных в СИЗО №4 города Анжеро-Судженска. Координатор организации «Сибирь Правовая» Дмитрий Камынин рассказал интернет-изданию «Тайга.Инфо», что обыски прошли еще в 2017 году, но видео появилось лишь сейчас.

На нем видно, как сотрудники ФСИН заставляют шестерых заключенных выйти из камеры в коридор. В процессе их бьют по головам, а затем выстраивают у стены и командуют прислонить к ней руки ладонями наружу. После этого начинается обыск – сотрудники ведомства осматривают вещи заключенных и даже вскрывают деревянные полы.

После публикации видео координатор правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру, ФСИН и другие ведомства с требованием провести проверку в СИЗО №4 по факту жестокого обращения с заключенными.

На сайте управления ФСИН по Кемеровской области утверждается, что СИЗО №4 Анжеро-Судженска соответствует «необходимым современным европейским требованиям».