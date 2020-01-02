Уровень загрязнения воздуха в Канберре в 26 раз превысил критическую отметку

Из-за смога от лесных пожаров в столице Австралии закрыты все туристические достопримечательности, музеи и национальные парки, а также почти все спортивные сооружения.

Сильные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября. Уже уничтожено больше 4 миллионов гектаров леса, погибли не менее 15 человек.