Об этом сообщают информационные агентства и некоторые региональные издания, ссылаясь на Министерство юстиции.
Как ожидается, Гон даст показания из-за обвинений, которые ему предъявляют в Японии, на следующей неделе. Ранее стало известно, что Карлос Гон бежал из-под домашнего ареста.
Напомним, — в Японии его обвиняют, в частности, в том, что он не задекларировал должным образом вознаграждение более чем в 80 миллионов долларов.
Ливанские службы безопасности получили от Интерпола ордер на арест бывшего главы компании Ниссан Карлоса Гона
Об этом сообщают информационные агентства и некоторые региональные издания, ссылаясь на Министерство юстиции.