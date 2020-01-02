Ливанские службы безопасности получили от Интерпола ордер на арест бывшего главы компании Ниссан Карлоса Гона

Об этом сообщают информационные агентства и некоторые региональные издания, ссылаясь на Министерство юстиции.

Как ожидается, Гон даст показания из-за обвинений, которые ему предъявляют в Японии, на следующей неделе. Ранее стало известно, что Карлос Гон бежал из-под домашнего ареста.

Напомним, — в Японии его обвиняют, в частности, в том, что он не задекларировал должным образом вознаграждение более чем в 80 миллионов долларов.