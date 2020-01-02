Сотрудники коммунальных служб обнаружили трещины в стене дома в Твери, где произошел взрыв газа

Из-за этого администрация решила не заселять подъезд, который подвергся разрушениям. Несколько десятков человек будут вынуждены переехать к родственникам или в пункт временного размещения.

Всего из дома были эвакуированы 52 человека. В результате взрыва пострадали два человека.