В Крыму по подозрению в вымогательстве и получении взятки задержан главврач Ленинской центральной районной больницы

Как передает Интерфакс, он хотел получить 755 тысяч рублей за покровительство фирме и реализации госконтракта. Подробности в СК не сообщают. Уточняется, что этот факт был установлен сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и регионального Управления ФСБ.