В Крыму по подозрению в вымогательстве и получении взятки задержан главврач Ленинской центральной районной больницы

Как передает Интерфакс, он хотел получить 755 тысяч рублей за покровительство фирме и реализации госконтракта. Подробности в СК не сообщают. Уточняется, что этот факт был установлен сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и регионального Управления ФСБ.
2020-01-02T16:30:00+03:00
2020-01-02T16:30:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564693-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:30, 02 января 2020
Загрузка комментариев...