Ливан получил от Интерпола ордер на арест бывшего главы «Ниссана» Карлоса Гона, — сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник. Гон сбежал в Бейрут из Японии, где его должны были судить по обвинению в сокрытии доходов. По данным газеты «Уолл-стрит Джорнел», побег планировался несколько месяцев.

Власти Турции взяли под стражу семь человек, включая четырех пилотов – правоохранительные органы страны полагают, что они могут быть причастны к бегству ожидавшего суда в Японии Карлоса Гона. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на МВД Турции. Ранее ливанская газета «Аль-Ахбар» писала, что экс-глава Nissan прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула и пересек границу по своему французскому паспорту, а за всю эту операцию отвечала некая охранная компания. Между тем, японская прокуратура провела обыски в доме Гона в Токио, но об их результатах не сообщается.

О побеге экс-главы Nissan, который находился под подпиской о невыезде по делу об уклонении от уплаты налогов, стало известно 31 декабря. По некоторым данным, в стамбульском аэропорту топ-менеджера переносили из одного самолета в другой в закрытом ящике, это мог быть футляр от контрабаса. Между тем, по данным Reuters, Ливан уже получил ордер об аресте Гона, выданный Интерполом.

Карлос Гон в марте прошлого года был отпущен под залог почти в 14 миллионов долларов – эта сумма стала рекордной в истории Японии. Теперь деньги будут конфискованы государством.