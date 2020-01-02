Российский боксер Артур Бетербиев может отказаться от поединка с китайцем Мэном Фаньлуном

Непобедимый Чемпион не хочет проводить бой в Китае по политическим причинам.

Чемпион IBF и WBC в полутяжёлом весе Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты Чемпионского пояса с китайцем Мэн Фаньлуном, поскольку не желает проводить бой на территории Китая. По информации Boxing Scene, Российский боксер, который исповедует ислам, недоволен притеснениями уйгуров — мусульманского населения Китая.

Ранее наиболее вероятным местом проведения боя считалась Россия или Канада. Однако торги выиграла компания, представляющая интересы Фаньлуна. Соглашение предусматривает проведение боя в Китае. Если 34-летний россиянин откажется от боя, то, с большой долей вероятности, лишится своих поясов, а китаец получит другого соперника

Артур Бетербиев провел на профессиональном ринге 15 боев. И во всех одержал победы