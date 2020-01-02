В Дептранспорта попросили москвичей с пониманием отнестись к усилению мер безопасности в метрополитене на период новогодних праздников. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

«Правительство Москвы подготовило огромную развлекательную программу на период новогодних праздников, поэтому традиционно для безопасности пассажиров Москвы и гостей города мы увеличиваем меры безопасности на всем московском транспорте, особенно это касается московского метрополитена. Традиционно количество сотрудников служб транспортной безопасности возрастает, количество досмотров кратно возрастает. Мы просим наших пассажиров с пониманием отнестись к этим мерам. Мы хотим сделать так, чтобы новогодние праздники прошли максимально безопасно, с максимально хорошим настроением. Обещаем вам работу всех видов городского транспорта в период новогодних праздников», — сказал он.

М.Ликсутов также добавил, что в новогоднюю ночь число пассажиров в московском метрополитене достигло рекордной цифры.

«С 31 на 1 число в московском метрополитене абсолютный рекорд. Почти на 40 процентов пассажиров было больше в метро, чем годом ранее, пять миллионов триста тысяч пассажиров. Почти на полтора миллиона больше, чем в прошлом году», — заключил он.