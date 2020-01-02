МЧС хочет обязать граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций

Соответствующий законопроект размещен на портале нормативно-правовых актов. Решение об эвакуации будет принимать правительственная региональная или муниципальная комиссии в зависимости от масштаба бедствия. Тех, кто откажется от эвакуации, будут штрафовать.
2020-01-02T15:32:00+03:00
2020-01-02T15:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 02 января 2020
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