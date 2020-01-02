Террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ, взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Террористическая группировка «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, включая Россию, взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии. Это произошло 31-го декабря. При нападении один сотрудник погиб и трое пострадали, — напоминает «Коммерсантъ». Один из нападавших убит, второй ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело.