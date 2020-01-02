Террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ, взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Террористическая группировка «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, включая Россию, взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии. Это произошло 31-го декабря. При нападении один сотрудник погиб и трое пострадали, — напоминает «Коммерсантъ». Один из нападавших убит, второй ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
2020-01-02T15:30:00+03:00
2020-01-02T15:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 02 января 2020
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