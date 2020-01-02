Токийская прокуратура провела обыск в доме бывшего руководителя «Ниссана» Карлоса Гона, который бежал в Ливан после освобождения под залог. Об этом сообщает агентство Киодо. У бывшего топ-менеджера было четыре паспорта – два французских, бразильский и ливанский. Гон гражданин этих стран. Ливанские власти заявили, что Гон въехал в страну на законных основаниях по французскому паспорту. Источники Reuters утверждают, что Гон встречался с президентом Ливана Мишелем Ауном и поблагодарил его за поддержку.