Токийская прокуратура провела обыск в доме бывшего руководителя «Ниссана» Карлоса Гона, который бежал в Ливан после освобождения под залог. Об этом сообщает агентство Киодо. У бывшего топ-менеджера было четыре паспорта – два французских, бразильский и ливанский. Гон гражданин этих стран. Ливанские власти заявили, что Гон въехал в страну на законных основаниях по французскому паспорту. Источники Reuters утверждают, что Гон встречался с президентом Ливана Мишелем Ауном и поблагодарил его за поддержку.
2020-01-02T15:29:00+03:00
2020-01-02T15:30:20+03:00
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15:29, 02 января 2020
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