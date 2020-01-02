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15:02, 02 января 2020

18 погибли и столько же числятся пропавшими из-за пожаров на юго-востоке Австралии

Из нескольких регионов сейчас проходит массовая эвакуация.

В штатах Виктория и Нью Саут Уельс, в которых расположены сразу несколько национальных парков, сейчас критическая ситуация, — сообщают местные СМИ. Огонь идет из центра материка на поселения, которые находятся на побережье. Власти просят людей покинуть регион. Из-за большого количества желающих уехать, началась нехватка бензина. Некоторые заправки закрылись полностью, а некоторые продают не более пятидесяти литров на человека, — пишет австралийская редакция журнала TheGuardian.
Также людей стараются увозить с юго-востока страны по воде и по воздуху. Делают это в том числе силами военных. Инвалидов и больных пожилых людей пытаются перевозить на вертолётах, а в порту города Маллакута появились большие транспортные десантные суда. Предполагается, что каждый из них может перевозить до тысячи человек, но в населенном пункте нет подходящих доков. Поэтому, как пишет сайт TheNewDaily, люди вынуждены попадать на корабли по веревочным лестницам.
Пожары в Австралии начались в минувшем октябре. За это время сгорело более трёх с половиной миллионов гектаров леса и более тысячи домов.

Также власти опасаются, что завтрашний день будет еще более тяжелым, поскольку в отдельных регионах температура превысит сорок градусов по цельсию.



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