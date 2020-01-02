Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от боя в Китае

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по двум версиям Артур Бетербиев может отказаться от боя в Китае из-за политики китайских властей в отношении мусульман-уйгуров. Об этом сообщает сайт AllBoxing.ru.

После перехода в профессиональный бокс Беребиев выиграл все 15 проведенных боев.