Меры безопасности на общественном транспорте в Москве усилены на период новогодних праздников

Жителей и гостей столицы будут досматривать чаще. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, это делается для того, чтобы горожане могли быстро и комфортно передвигаться по Москве. За безопасность, добавил Ликсутов, будут отвечать сотрудники МЧС, полиция и Росгвардия. Заммэра также попросил отнестись к ситуации с пониманием. Помимо этого, до 5 января в центре столицы введен особый режим доступа людей к местам новогодних торжеств. Целый ряд улиц перекрыт для движения автомобилей, а попасть на них можно только через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром. Туда, как говорят власти, не пускают людей в состоянии алкогольного опьянения; также запрещено проносить любые напитки, оружие и пиротехнику. На ряде станций метро, в свою очередь, дежурят сотрудники полиции с овчарками.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общественным транспортом в новогоднюю ночь воспользовались около 750 тысяч человек.