Нидерланды с этого года официально отказываются от названия Голландия

Таким образом власти хотят, чтобы страна перестала ассоциироваться с наркотиками и кварталом красных фонарей. Ребрендинг уже обошелся в 200 тысяч евро. Новое официальное название будет использоваться на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме и во время Олимпийских игр в Токио.
2020-01-02T14:32:00+03:00
2020-01-02T14:37:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 02 января 2020
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