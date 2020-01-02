Нидерланды с этого года официально отказываются от названия Голландия

Таким образом власти хотят, чтобы страна перестала ассоциироваться с наркотиками и кварталом красных фонарей. Ребрендинг уже обошелся в 200 тысяч евро. Новое официальное название будет использоваться на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме и во время Олимпийских игр в Токио.