В Австралии в штате Виктория началась масштабная эвакуация населения из-за лесных пожаров. Несколько тысяч человек оказались заблокированными на пляжах. Власти направили на помощь вертолеты и военные корабли. Во время лесных пожаров погибли 17 человек, выгорели несколько миллионов гектаров земли.
2020-01-02T14:32:00+03:00
2020-01-02T14:36:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564645-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 02 января 2020
Загрузка комментариев...