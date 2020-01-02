В Австралии в штате Виктория началась масштабная эвакуация населения из-за лесных пожаров. Несколько тысяч человек оказались заблокированными на пляжах. Власти направили на помощь вертолеты и военные корабли. Во время лесных пожаров погибли 17 человек, выгорели несколько миллионов гектаров земли.