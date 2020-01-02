Россияне теперь могут не платить налог с продажи единственного жилья, если оно находилось в собственности более 3 лет

Россияне теперь могут не платить подоходный налог с продажи единственного жилья, если оно находилось в их собственности более 3-х лет. Соответствующий закон вступил в силу с начала года. Ранее от уплаты НДФЛ освобождались продавцы жилья, владевшие квартирой более 5-ти лет.
2020-01-02T14:31:00+03:00
2020-01-02T14:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 02 января 2020
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