Россияне теперь могут не платить налог с продажи единственного жилья, если оно находилось в собственности более 3 лет

Россияне теперь могут не платить подоходный налог с продажи единственного жилья, если оно находилось в их собственности более 3-х лет. Соответствующий закон вступил в силу с начала года. Ранее от уплаты НДФЛ освобождались продавцы жилья, владевшие квартирой более 5-ти лет.