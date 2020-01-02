Следственный комитет начал проверку по факту гибели человека на пожаре в многоквартирном доме в Астрахани. Судьба еще одного жильца неизвестна.

Пожар в жилом трехэтажном доме старой постройки начался рано утром. Из здания были эвакуированы 8 человек. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.