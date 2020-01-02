На молодежном Чемпионате мира по хоккею сегодня станут известны полуфиналисты

Сборная России сыграет с командой Швейцарии.

Для сборной России раунд плей-офф начался, по сути, еще в конце группового этапа. Когда для попадания в четвертьфинал нашим хоккеситам необходимо было обыгрывать немцев. С той задачей подопечные Валерия Брагина справились уверенно.

Сегодня на кону – путевка в полуфинал.

Турнирные пути сборных России и Швейцарии неоднократно пересекались на молодёжных чемпионатах мира. Россияне одержали 15 побед и лишь один раз проиграли.

Впрочем, сбрасывать со счетов нынешнюю швейцарскую команду не стоит. Они достойно смотрелись в игре со шведами. А крепких финнов и вовсе смогли одолеть, обеспечив себе второе место в группе.

У швейцарцев хорошо организованная оборона и крепкая вратарская линия.

Добавлю, что на прошлогоднем ЧМ соперники встречались дважды. На групповом этапе Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали — 5:2.

Встреча молодежных сборных России и Швейцарии начнется в 14.30. Трансляция на МАТЧ ТВ