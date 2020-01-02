В Австралии проходит масштабная эвакуация из-за лесных пожаров

Жертвами стихии за последние месяцы стали 17 человек, еще столько же пропали без вести, десятки пострадали.

Несколько тысяч туристов, которые приехали на рождественские праздники на юго-восточное побережье континента, вынуждены срочно покидать места отдыха. Региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс выпустила предупреждение о том, что к выходным там ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность. Температура воздуха поднимется выше 40 градусов, а ветер принесет из центра континента горячий и сухой воздух. В ряде городов ощущается нехватка продовольствия, воды и топлива, передает Эс-би-эс. Есть сообщения об огромных пятичасовых очередях в супермаркетах и на автозаправках. Порядка 50 тысяч домов по всему южному побережью остались без электричества. С завтрашнего дня в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии от города Батманс-Бэй до границы штата Виктория. В Виктории наиболее тяжелая ситуация остается в городе Маллакута. Во вторник более 4 тысяч местных жителей и туристов оказались заблокированы огнем на городском пляже. Власти штата обратились за помощью для эвакуации населения к ВМС Австралии. Сегодня из Сиднея прибыл военный корабль, который уже в ближайшее время заберет тысячу человек. Второй корабль должен прибыть до конца дня. Всего на территории двух штатов сейчас зафиксировано 160 очагов возгорания, почти 60 из них нелокализованы.

Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку «опасно для жизни».