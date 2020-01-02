МЧС опубликовало законопроект о принудительной эвакуации граждан из зон чрезвычайных ситуаций

Его разработали после летних наводнений, когда жители Дальнего Востока во время стихийного бедствия отказывались покидать свои дома. В МЧС хотят, чтобы решения об эвакуации, обязательной для всех, принимали специальные комиссии, в том числе на региональном и муниципальном уровнях. В настоящее время принудительную эвакуацию могут проводить только в случае, если власти ввели режим чрезвычайного положения или во время контртеррористической операции.

Силовики укрепляют свою власть, ущемляя права граждан, — сказал «Эху» глава национальной общественной организации «За права человека» Лев Пономарев.

Пономарев добавил, что эта инициатива нуждается в широком общественном обсуждении.

В то же время профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Елена Лукьянова отметила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что предложенный законопроект позволит местным властям оперативно оказывать помощь населению.

Если законопроект будет принят, то новые правила могут вступить в силу уже в апреле.