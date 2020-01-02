«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

В результате атаки, произошедшей вечером 31 декабря, погиб один полицейский.

Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за нападение в Ингушетии, сообщает портал Site Intelligence Group, отслеживающий активность радикалов в интернете. Некоторые источники отмечают, что в сообщении ИГ говорится о двух погибших сотрудниках полиции, хотя официально сообщалось лишь об одной жертве из числа силовиков.

Нападение на пост ДПС на въезде в Магас произошло 31 декабря около шести часов вечера. Двое подозреваемых – Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев – были вооружены ножами, от их рук погиб инспектор ДПС Зелимхан Кокорхоев, еще три полицейских получили ранения. Мизиев был убит ответным огнем, а второй нападавший ранен и доставлен в больницу. Накануне он пришел в сознание и начал говорить, передает «Интерфакс».

После нападения ингушские силовики провели обыски в Назрани в домах подозреваемых. Также оперативники пришли в центр культурного развития в Магасе, где Имагожев работал охранником.

По некоторым данным, перед нападением подозреваемые принесли присягу «Исламскому государству» и порвали свои паспорта, но официально эта информация не подтверждена.