Легендарный в мире автопрома менеджер Карлос Гон вновь оказался в центре внимания мировых СМИ

Из-за его побега из Японии в Ливан через Стамбул власти Турции задержали семь человек, четверо из них пилоты, — пишет газета «Дейли Сабах». В правительстве Ливана заявили, что не имеют отношения к бегству своего гражданина из Японии, но и выдавать его не собираются.

У Карлоса Гона есть также паспорт Франции. Париж не будет экстрадировать бывшего главу альянса «Рено Ниссан Мицубиси», если он окажется на французской территории, — сказала в эфире телеканала BFM секретарь при министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше.

Новые подробности бегства Карлоса Гона из Японии публикует мировая пресса.

Первоначально Карлос Гон и его «правая рука» Грегори Келли были арестованы в ноябре позапрошлого года в обвинению в сокрытии доходов на десятки миллионов долларов. Затем Гона арестовали еще раз по подозрению в том, что он покрыл за счет компании убытки от частных инвестиций. Год назад ему официально предъявили обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог, и Гона поместили под домашний арест, рассказывает Киодо (цитата по РИА Новости).

Условия нахождения под домашним арестом предполагали, что любая поездка за пределы Японии могла произойти только с разрешения японских властей, рассказывает BBC. Гон свою вину не признавал и заявлял, что стал жертвой «предательства и интриг» со стороны топ-менеджмента компании.

65-летний Гон родился в Бразилии, его родители ливанского происхождения. Он вырос в Бейруте, после чего отправился получать образование во Францию. У Гона есть гражданство Франции, Бразилии и Ливана. Теперь он подтвердил сообщения СМИ о том, что находится в Ливане. Как ему это удалось – не вполне ясно. Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на представителей ливанских властей, Гон мог въехать в страну под чужим именем. А ливанский телеканал MTV и вовсе утверждает, что Карлос Гон сбежал из-под ареста в футляре от контрабаса. Якобы ему помогла группа бойцов частной военной компании, которых наняла его жена – они пришли в дом Гона под видом музыкантов и будто бы вынесли его в кейсе от инструмента.

Карлосу Гону, возможно, придется переехать в Россию, — полагает автомобильный эксперт «Эха» Сергей Асланян.

Тем временем японская прокуратура проводит обыск в резиденции Карлоса Гона в Токио, где он еще недавно был под домашним арестом. Власти страны в Интерпол с запросом о международном розыске топ-менеджера пока не обращались.