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Эксклюзив Эха 13:58, 02 января 2020

Парламент вряд ли предоставит иммунитет премьер-министру Израиля Нетаньяху – политолог

Парламент вряд ли предоставит иммунитет премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Алекс Векслер.

«Рано или поздно он предстанет перед судом и вряд ли этот иммунитет его спасет, потому что вряд ли он получит на него большинство в нашем парламенте», — сказал он.

Политолог добавил, что Беньямин Нетаньяху хочет удержаться у власти любой ценой.

«Товарищ Нетаньяху любой ценой хочет задержаться у власти, хочет, чтобы власть у него была вечная. Я думаю, что на ближайших выборах этот вопрос решится, несмотря на то, что, конечно, он сражается, зубами держится, только чтобы не потерять власть. Несмотря на то, что все обвинения, которые против него выдвинуты, были сделаны его людьми, которых он назначил, и прокурорами, и юридическими советниками правительства», — отметил он.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что попросит парламент о неприкосновенности по трем уголовным делам. В ноябре израильскому лидеру официально были предъявлены обвинения в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении общественным доверием. Нетаньяху отвергает обвинения в свой адрес. Ему потребуется поддержка более половины депутатов парламента, чтобы получить иммунитет от уголовного преследования.



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