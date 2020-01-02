Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превышает критическую отметку из-за лесных пожаров. По данным местных СМИ, из-за смога в городе закрыты туристические достопримечательности, музеи и национальные парки, а также почти все спортивные сооружения.

Пожары на восточном побережье Австралии бушуют с середины октября. Уже уничтожено более 4-х миллионов гектаров леса и несколько тысяч жилых домов.