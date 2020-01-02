Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото», — сообщает компания-распространитель государственных лотерей «Столото». Это рекордный выигрыш. При этом имя победителя не называется. Всего в розыгрыше участвовали более 53,5 миллионов билетов.