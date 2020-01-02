Российские водители при проверке теперь смогут предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электроном устройстве. Соответствующие поправки к правилам дорожного движения вступили в силу. Раньше владельцы полисов были обязаны возить с собой бумажную версию. Для проверки подлинности ОСАГО инспекторы теперь будут запрашивать сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.
2020-01-02T13:32:00+03:00
2020-01-02T13:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 02 января 2020
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