Российские водители при проверке теперь смогут предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электроном устройстве. Соответствующие поправки к правилам дорожного движения вступили в силу. Раньше владельцы полисов были обязаны возить с собой бумажную версию. Для проверки подлинности ОСАГО инспекторы теперь будут запрашивать сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.