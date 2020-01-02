Во время новогодних и рождественских праздников в Москве усилены меры безопасности на городском транспорте, — сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов. Пор его словам, количество досмотров на транспортных объектах увеличено. Столичные власти просят пассажиров отнестись с пониманием к возможным неудобствам.