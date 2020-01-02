Террористическая группировка «ИГ» взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии 31 декабря

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии вечером 31-го декабря. В результате нападения один сотрудник погиб, трое пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, — сообщает «Коммерсантъ».

Группировка «Исламское государство» запрещена на территории России.