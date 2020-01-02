В Турции задержаны семь человек в рамках расследования дела о побеге из Японии бывшего главы «Ниссана» Карлоса Гона

Среди задержанных четверо – пилоты, — сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД. Гон находился в Стамбуле полтора часа перед вылетом в Ливан. По данным «Уолл-стрит Джорнел», побег Карлоса Гона из Японии планировался несколько месяцев. По одной из версий, он покинул свой дом, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкального инструмента. Ключевую роль в побеге сыграла жена Гона

В Японии Гона обвинили в сокрытии доходов и списании на «Ниссан» нескольких миллионов личных убытков. Гон заявил, что подвергался в Японии несправедливому и политическому преследованию.

Франция не будет экстрадировать Карлоса Гона, если он окажется на французской территории, — заявила государственный секретарь при министре экономики Аньес Панье-Рюнаше. Она подчеркнула, что Франция никогда не экстрадирует своих граждан.

Напомним, Карлос Гон имеет гражданства трех стран: Франции, Бразилии и Ливана.