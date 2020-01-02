Китай приостановил операции между шанхайской и лондонской фондовыми биржами

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, причиной стала позиция Великобритании по протестам в Гонконге. Специальный административный район Китая, напомним, является бывшей британской колонией. Агентство отмечает, что это серьезный удар и по компаниям, которые хотят расширить базу инвесторов, и по связям Пекина с глобальными рынками.