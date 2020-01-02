Глава госдепартамента США Майк Помпео отложил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколько визитов в разные страны. Это произошло из-за нападения на посольство в Ираке.

Помпео останется в Вашингтоне, чтобы следить за ситуацией на Ближнем востоке, — объявили в госдепе. Он намерен уделить особое внимание тому, как в Ираке следят за безопасностью дипломатов. Вчера в разговоре с премьер-министром Аделем Абделем Махди глава дипведомства призвал усилить меры безопасности и осудил нападение на посольство США в Ираке.

В минувший вторник туда прорвались люди, которые протестовали против американских авиаударов в Сирии. Внутри им удалось поджечь несколько хозяйственных построек. При этом, многие работники дипмиссии были в здании, им пришлось забаррикадироваться от демонстрантов.

В Госдепартаменте заявили, что за этим нападением стоят про-иранские силы, и это не останется без ответа.

Всего из-за инцидента в Багдаде Помпео отменил пять визитов. Помимо встречи с украинским президентом были запланированы поездки в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр.