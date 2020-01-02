Трещины образовались в стене панельной многоэтажки в Твери, где утром произошел взрыв газа

Были эвакуированы более 50-ти человек. Им временно предложили разместиться в гостинице «Юность», — сообщили ТАСС в региональном правительстве. Там отметили, что согласились 14 человек, а остальные будут жить у родственников.

В результате взрыва газа пострадали два человека. Они находятся в больнице.